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Борис Джонсон может оказаться под следствием из-за удержания государственных средств

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Frank Augstein/AP

Борису Джонсону грозит судебный иск из-за сообщений об отказе в финансовой поддержке тем избирательным округам консервативных депутатов, которые не захотели поддерживать премьера в деле об отставке члена парламента Оуэна Патерсона. Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что некоторых депутатов предупредили о возможной потере государственного финансирования для их районов, если они не поддержат премьер-министра. Юридическая организация Good Law Project, которая и пригрозила премьеру иском, потребовала от Министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкла Гоува разгласить внутрипартийную переписку и документы, которые могут пролить свет на дело.

Будучи членом Консервативной партии и парламентарием, Патерсон консультировал сразу две компании, что противоречило парламентским правилам. Дальнейшее расследование выявило, что политик неоднократно злоупотреблял своим положением. Сам Джонсон и ряд других консерваторов считали, что процесс был нечестным, и предложили поменять правила привлечения к ответственности. И хотя поправки были приняты большинством, Патерсон все равно покинул парламент.

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