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Азербайджан запретит солдатам распространять информацию в соцсетях

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Азербайджанским военнослужащим могут запретить распространять информацию в социальных сетях. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на законопроект «О статусе военнослужащих».

Предположительно несколько военнослужащих ранее были уволены из ВС после публикации кадров с уничтоженной военной техникой ВС Азербайджана в Сюнике.

Обстановка на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны остается напряженной с 13 ноября. Стороны начали обстреливать друг друга из разнокалиберного оружия, обе обвинили друг друга в провокациях.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана 16 ноября, армянские военные напали на два боевых поста, в результате азербайджанские военные захватили их в плен. Со своей стороны Ереван заявил, что атаку начал Азербайджан.

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