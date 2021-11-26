Азербайджан запретит солдатам распространять информацию в соцсетях

Азербайджанским военнослужащим могут запретить распространять информацию в социальных сетях. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на законопроект «О статусе военнослужащих».

Предположительно несколько военнослужащих ранее были уволены из ВС после публикации кадров с уничтоженной военной техникой ВС Азербайджана в Сюнике.

Обстановка на восточном участке армяно-азербайджанской приграничной зоны остается напряженной с 13 ноября. Стороны начали обстреливать друг друга из разнокалиберного оружия, обе обвинили друг друга в провокациях.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана 16 ноября, армянские военные напали на два боевых поста, в результате азербайджанские военные захватили их в плен. Со своей стороны Ереван заявил, что атаку начал Азербайджан.