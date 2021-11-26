Пашинян вылетел в Сочи на встречу с Путиным и Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«В Сочи предусмотрена трехсторонняя встреча Пашиняна с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым», — указано в сообщении кабмина Армении.

Уточняется, что состоятся отдельные переговоры Пашиняна с Путиным.

Предстоящая встреча будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

Ранее сообщалось, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться 15 декабря в Брюсселе на полях саммита «Восточное партнерство». С таким предложением к главам конфликтующих государств ранее обратился глава Евросовета Шарль Мишель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».