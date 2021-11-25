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В Госдуме решение по Рашкину объяснили запросом общества на справедливость и открытость

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что решение парламента лишить депутата Валерия Рашкина неприкосновенности продиктовано запросом общества на открытость и справедливость. Об этом он сказал в разговоре с «Газетой.Ru».

«Решение снять неприкосновенность обосновано тем, что те правонарушения, которые сейчас обсуждаются, никоим образом не связаны с его депутатской деятельностью. Сегодня сформировался мощный запрос нашего общества на открытость, справедливость. Мы много обсуждали, что закон должен быть един для всех, неприкасаемых быть не должно и институт неотвратимости наказания должен работать как часы. Если есть правонарушение, есть наказание, вне зависимости от погон, от статуса и так далее», — пояснил Выборный.

По его словам, «дальнейшая судьба Рашкина будет во многом зависеть от того, к какому выводу придет следствие и какую позицию будет занимать Генпрокуратура».

Депутаты удовлетворили в четверг два ходатайства Генпрокуратуры — о привлечении Рашкина к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования и о снятии неприкосновенности на следственные действия по уголовному делу о незаконной охоте. За это решение проголосовали фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия - за правду», а против — только коллеги Рашкина по фракции КПРФ.

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