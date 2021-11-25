Лукашенко выразил Путину соболезнования из-за трагедии на шахте в Кузбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«От имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унесшей жизни горняков», — говорится в послании Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал родным погибших мужества и стойкости, а всем пострадавшим при аварии — скорейшего восстановления.

Российский президент назвал случившуюся трагедию «большой бедой». По словам Путина, он отдал распоряжения спасательным службам, а также несколько раз разговаривал с губернатором Кемеровской области. Он подчеркнул, что они «делают все возможное».

Под землей после пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе остаются еще 35 горняков. Их местоположение еще не установлено. Операция по спасению горняков на шахте пока приостановлена из-за угрозы взрыва.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. По данным источника, причиной задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало возгорание угольной пыли. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет. При этом в Ростехнадзоре сообщали, что в шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.