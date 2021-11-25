Вучич подарил Путину набор книг о Петре Великом

Президент Сербии Александар Вучич встретился с российским лидером Владимиром Путиным и подарил ему серебряную вазу и набор книг о Петре Великом, сообщает газета «Вечерние новости».

В ходе общения в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи российский президент отметил развитие в отношениях между правительствами двух стран. По его словам, в декабре в Россию должна посетить премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Говоря о газовом вопросе, Путин выразил уверенность, что Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа.

«Думаю, мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам провести соответствующие работы. Мы найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских партнеров», — сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что Вучич не оставляет надежд подписать новое долгосрочное соглашение с «Газпромом». При этом уровень внутреннего потребления Белграда вырос почти в 3 раза — с 1,1 млрд до 2,7 млрд кубометров за последние 10 лет. При этом сербский президент не исключил, что к 2031-му он увеличится до 6 млрд кубов.

Авария на болгарском газопроводе в начале ноября фактически перекрыла газовые потоки в Белград, наглядно продемонстрировав, насколько важно для Сербии сохранение поставок российского топлива. В этом плане встреча Вучича с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября должна была стать решающей.