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Армения попросила Россию наладить контакт с Турцией

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Армения просила Россию о посредничестве в налаживании отношений с Турцией. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована и прилагала усилия в этом процессе по нормализации армяно-турецких отношений», — сказала спикер внешнеполитического ведомства. С точки зрения Москвы, нормализация отношений Армении и Турции будет способствовать оздоровлению общей ситуации в регионе.

Между Ереваном и Анкарой отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что премьер Армении Никол Пашинян призвал Турцию установить дипломатические отношения. По мнению экспертов, Анкара готова будет пойти на это только при соблюдении ряда ее условий, которые приведут к потери Арменией новых территорий.

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