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Вязавший во время Олимпиады спортсмен запустил свой бренд

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tomdaley/Instagram

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британский спортсмен Томас Дэйли запустил собственный бренд, под которым будет продавать наборы для вязания. Об этом сообщает Daily Mail.

Бренд получил название Made with Love. Сейчас покупателям предлагаются наборы для вязания шапок стоимостью £30, шарфов (£70) и свитеров с изображением розового фламинго (£120). В каждый набор входят спицы, пряжа и схема вязания по эскизу Томаса Дэйли.

Также покупатели могут приобрести специальный набор для вязания рождественского свитера «Ты победитель» (£95) и кардиган «Для обнимашек» (£125). За £220 предлагаются спицы, пряжа и схема для изготовления одеяла.

Во время Олимпиады-2020 в Токио летом этого года Томас Дэйли попал под прицел фотокамер, сидя на трибуне с вязанием в руках. Когда Олимпийские игры подошли к концу, спортсмен, который принес Великобритании золотую медаль в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки в дуэте с Мэттью Ли, продемонстрировал итог своей работы — белый кардиган с изображением Олимпийских колец и символики британской сборной.

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