В Совфеде рассчитывают продолжить работу с ФСИН по ужесточению ответственности за пытки

В Совете Федерации рассчитывают на продолжение сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) по вопросу об ужесточении ответственности за применение пыток после увольнения главы ведомства Александра Калашникова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

В верхней палате парламента создана рабочая группа по созданию законопроекта, предусматривающего вынесение в отдельный состав уголовного преступления пытки в колониях и СИЗО со стороны сотрудников правоохранительных органов и органов системы наказания.

25 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова.

Ранее стало известно, что глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета федерации Людмила Нарусова совместно с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой разработали законопроект, ужесточающий уголовную ответственность в отношении силовиков, которые издеваются и пытают задержанных и осужденных.