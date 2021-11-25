Зеленского обвинили в наслаждении своей властью

Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что президент Украины Владимира Зеленского наслаждается собственной властью. При этом он высказал мнение, что на выполнение своих предвыборных обещаний украинскому лидеру не хватит и пяти сроков, передает телеканал «НАШ».

Специалист обратил внимание, что на минувшей неделе был проведен тендер по расходам из бюджета на сумму около 23 млрд гривен. По его словам, примерно половина этих денег ушла на «Большую стройку», проценты по кредитам за которую встанут украинцам в 15 млрд гривен.

«Из его риторики – ему и пяти сроков будет мало. Он начал наслаждаться властью, почувствовал безнаказанность. Решение СНБО, которое он ввел, нарушает конституцию. Ему это известно, но все равно он этим занимается», — сказал Скаршевский.

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