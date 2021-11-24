Постпред Эстонии в НАТО заявил, что размещение войск США в Европе должно сохраняться

Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк заявил, что нынешнее размещение войск США и НАТО в Европе должно сохраняться для сдерживания России. Об этом он сообщил изданию Defense News.

Он отметил, что у США самая сильная армия, поэтому только они могут обеспечить безопасность своих союзников. По мнению Луйка, их главная цель — сдерживание России, поэтому у НАТО должен быть «превосходящий потенциал, который сдержал бы любое искушение России предпринять агрессивные действия».

Ранее сообщалось, что НАТО игнорирует предостережения России и продолжает создавать напряженность рядом с российскими границами, обвиняя при этом РФ в агрессивном поведении в связи с учениями, которые Москва проводит на собственной территории. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своей публикации она обратила внимание на совместное проведение совместных учений Сил обороны Эстонии и Сил специальных операций армии США, о которых на днях объявило американское посольство в Эстонии.

В этой связи представитель МИД РФ задалась вопросом о том, насколько генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает подобные действия «прозрачными, предсказуемыми и неагрессивными».