Польша не хочет вводить новые санкции против Белоруссии

Польша не хочет конфликта и введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает РИА «Новости».

«Конфликт никогда не является хорошим решением. Мы не хотим конфликта. Мы хотим жить в мире. Мы хотим искать решения, мы хотим предотвратить эскалацию <...> Мы имеем приготовленную эскалационную ступеньку в отношении Белоруссии – закрытие очередных пунктов пропуска, закрытие торговли, но мы не хотим этого делать. Мы не хотим довести до деэскалации», — сказал политик после встречи со словенским коллегой Янезом Яншей.

В то же время он отметил, что «рад» тому, что уже введенные в отношении авиакомпаний санкции привели к «уменьшению напряжение на этом направлении» и тому, что «нет нового прибытия нелегальных мигрантов».

В связи с кризисом на польско-белорусской границе в Польшу должны прибыть иностранные военнослужащие. При этом в страну уже прибыли британские солдаты. Варшава также думала о прекращении автомобильного и железнодорожного сообщения с Белоруссией, но пока такое решение не приняла.

В Германии пригрозили Белоруссии новыми санкциями, в том числе ограничением доступа к финансам, если Минск не сменит курс.

До этого специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер заявила, что власти США и Евросоюза намерены вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.