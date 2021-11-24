Журналист ВВС Розенберг описал нервную реакцию Лукашенко на вопросы о Путине

Британский журналист BBC Стив Розенберг, который взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что на вопросы о российском коллеге Владимире Путине тот реагировал достаточно нервно. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Александр Григорьевич любит долго говорить, отвечать на вопросы. Он долго говорил про миграционный кризис, политическую ситуацию в Белоруссии. Но его первый ответ о Путине был очень короткий. И в конце он сказал «точка». Мне показалось, он не очень любит высказываться на эту тему», — сказал журналист.

При этом ранее президент Белоруссии пригрозил выслать из страны представителей иностранных СМИ, включая BBC, обвиняя их в том, что они же призывают к массовым беспорядкам.

В ходе интервью с BBC Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте для Союзного государства не стоит в повестке дня. По его словам, «союз» в данном контексте — по его словам, это выстраивание отношений двух независимых государств. Он напомнил, что Россия и Белоруссия уже 30 лет настроены на сильный союз двух стран, который будет мощнее, чем унитарное государство.