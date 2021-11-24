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Конвенцию Евросоюза по правам человека в Польше признали неконституционной

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конституционный суд (КС) Польши пришел к выводу, что ряд положений Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в части, позволяющей Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) проверять законность выбора судей КС, противоречит конституции Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Польский судья Войчех Сых огласил вердикт и заявил, что у ЕСПЧ нет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда.

«Статус Конституционного суда и его судей, в том числе правила их назначения, указаны только в конституции и не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ», — отметил Сых.

По его словам, КС не ставит под сомнение судебную практику ЕСПЧ и ту роль, которую он играет в разработке и повышении стандартов в области защиты прав человека в государствах — участниках конвенции.

Ранее Конституционный суд Польши признал верховенство национального права над законами Европейского союза, после чего в Европарламенте назвали этот шаг началом процесса выхода страны из Евросоюза.

По запросу премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, конституционный суд Польши проверил превышение полномочий Европейского суда над польским законодательством и констатировал, что некоторые положения из Договора о ЕС не соответствуют Конституции Польши.

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