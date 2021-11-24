Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В сети появился пролог фильма «Мир Юрского периода. Власть» 18:12
В московских школах начнут работать службы примирения 18:08
Экс-врач «Спартака» о приглашении Ваноли: просто так брать никого не нужно, это... 18:00
Дарья Мороз вернулась в труппу МХТ 18:00
В АТОР заявили, что россиянам могут не вернуть деньги за пропавшие из-за... 17:58
Кехман объявил о временном закрытии МХАТа 17:58
США ввели экспортные ограничения против МФТИ 17:57
Фермерам разрешат продавать продукты на своих участках 17:52
МВФ предоставил Украине $700 млн 17:50
Опрос показал, что Зеленский сейчас проиграл бы президентские выборы 17:48

Преемник Меркель Шольц подарил ей кизиловый куст на прощанье

Кандидат на пост канцлера ФРГ Шольц подарил Меркель кизиловый куст

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подарил куст кизила Ангеле Меркель, которую, он скоро сменит на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик подарил ей метровый кизиловый куст во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров. Подарок имеет символичное значение — растение должно расти в «кислой» почве (по-немецки sauer), что созвучно с фамилией супруга Меркель Йоахима Зауэра.

По данным издания Der Spiegel, Шольц может занять пост канцлера в период между 6 и 8 декабря. В правящую коалицию, как ожидается, помимо Социал-демократической партии Германии войдут либеральная Свободно-демократическая партия и «Зеленые». Предполагается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер возглавит министерство финансов, а председатель «Зеленых» Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Министерство юстиции возглавит член СДП Марко Бушманн.

Источники журнала рассказали, что названием коалиционного соглашения между тремя партиями будет «Мы хотим добиться большего прогресса». Это напоминает фразу бывшего канцлера ФРГ с 1969 по 1974 годы Вилли Брандта о том, что нужно cмелее добиваться демократии.

26 октября бундестаг открыл свое первое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов. Президент Германии принял отставку Ангелы Меркель, назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть