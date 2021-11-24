Преемник Меркель Шольц подарил ей кизиловый куст на прощанье

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подарил куст кизила Ангеле Меркель, которую, он скоро сменит на посту канцлера ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик подарил ей метровый кизиловый куст во время предположительно последнего заседания действующего кабинета министров. Подарок имеет символичное значение — растение должно расти в «кислой» почве (по-немецки sauer), что созвучно с фамилией супруга Меркель Йоахима Зауэра.

По данным издания Der Spiegel, Шольц может занять пост канцлера в период между 6 и 8 декабря. В правящую коалицию, как ожидается, помимо Социал-демократической партии Германии войдут либеральная Свободно-демократическая партия и «Зеленые». Предполагается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер возглавит министерство финансов, а председатель «Зеленых» Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Министерство юстиции возглавит член СДП Марко Бушманн.

Источники журнала рассказали, что названием коалиционного соглашения между тремя партиями будет «Мы хотим добиться большего прогресса». Это напоминает фразу бывшего канцлера ФРГ с 1969 по 1974 годы Вилли Брандта о том, что нужно cмелее добиваться демократии.

26 октября бундестаг открыл свое первое заседание 18-го созыва после сентябрьских парламентских выборов. Президент Германии принял отставку Ангелы Меркель, назвав ее правление «одним из величайших в истории современной Германии».