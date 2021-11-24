Шольц будет избран новым канцлером Германии до 8 декабря

Новым канцлером Германии станет председатель Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что избрание нового канцлера произойдет в период между 6 и 8 декабря.

Помимо этого, издание отмечает, что правящую коалицию кроме Социал-демократической партии Германии составят либеральная Свободно-демократическая партия и «Зеленые». Предполагается, что лидер свободных демократов Кристиан Линднер возглавит министерство финансов, а председатель «Зеленых» Анналена Бербок станет министром иностранных дел. Министерство юстиции возглавит член СДП Марко Бушманн.

По информации журнала, названием коалиционного соглашения между тремя партиями будет «Мы хотим добиться большего прогресса». Это напоминает фразу бывшего канцлера ФРГ с 1969 по 1974 годы Вилли Брандта о том, что нужно cмелее добиваться демократии.

Официальный анонс коалиционного соглашения назначен на 15:00 24 ноября по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нынешний канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ее мнение не влияет на выборы нового канцлера.