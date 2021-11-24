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Путин призвал подумать над вакциной от COVID-19 для детей от двух лет

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин призвал подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

«Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике, начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. <...> Нам тоже нужно над этим подумать», — сказал он.

Ранее Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата у тех, кто переболел коронавирусом.

Голикова заявила, что после COVID-19 сертификат должен действовать год, а не шесть месяцев.

Она отметила, что в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения и соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших.

Путин в ходе совещания напомнил, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Он поручил правительству проанализировать показатели продолжительности жизни в регионах-лидерах по вакцинации населения и отстающих в этой работе субъектах Федерации.

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