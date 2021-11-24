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Гордон предрек «начало конца» Зеленского

Гордон разочаровался в Зеленском и заявил, что ему осталось 2,5 года управлять страной

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@gordondmytro/Instagram

В эфире телеканала «Украина 24» журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что политическая карьера президента Владимира Зеленского подходит к концу и второго срока не будет.

«Он для меня умер, нет его больше. Править Зеленскому два с половиной года. Дальше — начало конца. <...> Все что произошло с «вагнеровцами», с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией, которой он не положил конец, с этими реформами, из которых ни одна не сделана, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить», — сказал Гордон в программе «Время Голованова».

Разговаривая про украинских президентов, журналист посетовал, что все время пребывания Зеленского на посту главы государства «опять коту под хвост», поскольку «ничего не было сделано». Он также удивился количеству «идиотов» вокруг президента и подчеркнул, что тот врет своему народу.

Гордон в эфире пожелал, чтобы Зеленский до конца своего поста успел сынициировать рассмотрение закона о парламентской республике, поскольку при нынешней форме правления у Украины, по его мнению, «не получается с президентами».

Ранее экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленского на будущих выборах смогут обыграть абсолютно любые кандидаты.

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