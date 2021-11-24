Вице-премьер Крыма подал заявление об увольнении

Вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин, курирующий сельское хозяйство в республике, подал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Крыма.

«Получено заявление от вице-премьера Рюмшина об увольнении, оно будет рассмотрено на ближайшей сессии парламента в соответствии с положением закона», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что заместитель начальника УГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Крым Юрий Мажар задержан по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения.

До этого сообщалось, что в Крыму уволили подозреваемую в получении взятки министра культуры Вера (Арину) Новосельскую. По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от компании «Меандр» 25 млн рублей за то, что оказывала ей покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Крымском государственном центре детского театрального искусства.