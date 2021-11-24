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Байден ушел на каникулы

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден на пять дней уехал в Массачусетс на мини-каникулы, сообщил Белый дом, информацию которого приводит NBC Boston.

По данным журналистов президентского пула, глава государства Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.

По расписанию Байдена, до конца недели у него не запланировано публичных мероприятий, а 25 ноября в США отмечается национальный праздник — День благодарения. Многие американцы берут выходные или отгулы на период до и после этого праздника, чтобы провести это время с родственниками.

На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как глава государства может объяснить свой отпуск «среди миллиардеров», притом что инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

«Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать», — приводит РИА «Новости» слова Псаки.

Ранее Байден был вынужден временно передать исполнение своих обязанностей вице-президенту Камале Харрис, так как проходил колоноскопию.

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