Байден ушел на каникулы

Президент США Джо Байден на пять дней уехал в Массачусетс на мини-каникулы, сообщил Белый дом, информацию которого приводит NBC Boston.

По данным журналистов президентского пула, глава государства Байден уже прибыл на фешенебельный курортный остров Нантакет.

По расписанию Байдена, до конца недели у него не запланировано публичных мероприятий, а 25 ноября в США отмечается национальный праздник — День благодарения. Многие американцы берут выходные или отгулы на период до и после этого праздника, чтобы провести это время с родственниками.

На брифинге Белого дома пресс-секретаря президента Джен Псаки спросили, как глава государства может объяснить свой отпуск «среди миллиардеров», притом что инфляция привела к значительному подорожанию традиционного стола на День благодарения.

«Сейчас время отставить политику в сторону, провести время с близкими и поговорить о том, за что мы благодарны… Где бы президент ни был, он будет работать», — приводит РИА «Новости» слова Псаки.

Ранее Байден был вынужден временно передать исполнение своих обязанностей вице-президенту Камале Харрис, так как проходил колоноскопию.