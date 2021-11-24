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США не позвали Россию на «Саммит за демократию»

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Reuters

США пригласили на «Саммит за демократию», который пройдет онлайн, 110 стран и территорий. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента США.

В список приглашенных не попали Россия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судана и Эфиопии, а также целого ряда других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Среди стран Евросоюза приглашены все, кроме Венгрии. Сообщается, что на саммит позвали Тайвань, который большинство стран считают частью Китая.

Из стран бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония.

США проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своим саммитом за демократию коллективный Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка, но для объединительной повестки одной теории недостаточно.

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