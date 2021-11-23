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Муж Меркель раскритиковал немцев за лень в отношении прививок

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Alexandra Beier/Reuters

Некоторые граждане Германии слишком ленивы и самоуверенны, чтобы делать прививку против коронавируса, заявил муж канцлера ФРГ Ангелы Меркель Йоахим Зауэр газете la Repubblica. По его словам, он поражен тем, что только 68% немцев вакцинировались от COVID-19, что ниже показателей Италии, Португалии, Испании и Дании.

«Это можно объяснить некоторой ленью и самоуверенностью немецкого народа <…> Но часть населения следует личным убеждениям (отказываясь от вакцинации). Это относится ко всем уровням образования, от высокого до низкого, включая академиков, врачей и ученых. При этом в США уровень вакцинации примерно такой же (как в Германии), но там это можно объяснить губернаторами некоторых штатов, которые сознательно проводят кампании против вакцинации», — отметил Зауэр.

Он также подчеркнул, что в той же Италии больше вакцинированных, вероятно, из-за событий в начале пандемии коронавируса — «ярких изображений гробов и колонн военных грузовиков» во время первой волны эпидемии.

Ранее сообщалось, что власти Чехии ввели локдаун для непривитых от COVID-19.

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