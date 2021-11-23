Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Муж Меркель раскритиковал немцев за лень в отношении прививок 16:11
В «Роскосмосе» рассказали, когда фрагмент американской ракеты Falcon... 16:11
Народный артист Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге 16:08
В «Нафтогаз Украина» прокомментировали введение санкций против... 16:07
В Италии требуют выгнать сенатора за пророссийский твит 16:05
Kia модернизировала кроссвэн Carnival для России 16:04
Росздравнадзор может получить право блокировать сайты с поддельными справками 16:04
Светлана Светличная попала в реанимацию после исчезновения 16:04
Сотрудники ЧОП жестко выгнали пенсионерку с почты за то, что та громко... 16:02
Павлюченкова об отношениях с отцом: был жестким, кричал, швырялся мячами 16:00

Патрушев назвал «циничным бизнесом» организацию миграции в Европу через Белоруссию

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что использование транзита мигрантов в Европу через Белоруссию стало циничным бизнесом. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

«По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, покупают авиабилеты, нанимают средства передвижения «в поисках лучшей жизни» в Европе.

При этом, заявил секретарь Совбеза, в Белоруссию беженцы прибывают не рейсами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами».

Патрушев заявил, что Россия и Белоруссия продолжат «адекватно реагировать на провокации» близ границ Союзного государства и попытки «вбить клин» в союзнические отношения двух стран будут обречены на провал.

Ранее Минск заявил о повышении обороноспособности страны на фоне кризиса с мигрантами, который развернулся на границе Белоруссии и Польши.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть