Патрушев назвал «циничным бизнесом» организацию миграции в Европу через Белоруссию

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что использование транзита мигрантов в Европу через Белоруссию стало циничным бизнесом. Об этом он заявил в интервью «Аргументам и фактам».

«По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идет хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, покупают авиабилеты, нанимают средства передвижения «в поисках лучшей жизни» в Европе.

При этом, заявил секретарь Совбеза, в Белоруссию беженцы прибывают не рейсами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами».

Патрушев заявил, что Россия и Белоруссия продолжат «адекватно реагировать на провокации» близ границ Союзного государства и попытки «вбить клин» в союзнические отношения двух стран будут обречены на провал.

Ранее Минск заявил о повышении обороноспособности страны на фоне кризиса с мигрантами, который развернулся на границе Белоруссии и Польши.