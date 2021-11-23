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Матвиенко заявила, что вбить клин между Россией и Китаем не получится

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что вбить клин между Россией и Китаем не получится, несмотря на усилия ряда западных стран, сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из недопустимости подмены общепризнанных норм правилами, выдуманными небольшим количеством стран на основе их сиюминутных эгоистических интересов. Некоторые из них откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином, однако мы это прекрасно видим и вместе с нашими китайскими друзьями будем реагировать на это путём наращивания нашего взаимовыгодного взаимодействия», — заявила Матвиенко.

По ее словам, попытка США и ряда стран Европейского союза при помощи санкций замедлить технологическое и экономическое развитие России и Китая.

«Но мы обладаем весомым инструментом парламентской дипломатии, чтобы совместно противодействовать этим нездоровым дискриминационным мерам», — добавила Матвиенко.

Ранее в Кремле заявили, что негативно относятся к возможному бойкоту Зимней Олимпиады в Пекине со стороны США.

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