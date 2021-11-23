Посол России в США заявил, что новые санкции нарушают международное право

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США в связи с «Северным потоком 2» - проявление недобросовестной конкуренции. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.

Он подчеркнул, что американская администрация, вне зависимости от того, демократы это или республиканцы, уже несколько лет пытаются осложнить российско-европейское энергосотрудничество.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — отметил Антонов.

Он также отверг обвинения в адрес России по поводу энергетической политики. По словам Антонова, такие заявления показывают неуважение со стороны США к их союзникам, готовым выстраивать с РФ долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Соединенных Штатов намерена ввести санкции против одной связанной с Россией компании и двух судов в связи с участием в реализации газопровода «Северный поток — 2».