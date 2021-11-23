Политолог Маркс оценил новые санкции США по «Северному потоку – 2»

Американский политолог Брюс Маркс объяснил новые санкции США в отношении двух российских судов и одной связанной с РФ компании, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Об этом сообщает газета «Известия».

«Санкции, принятые сегодня — очень незначительные. Это санкции против судна, которое принадлежит Российской Федерации. Эти санкции не приостановят запуск «Северного потока – 2» и его реализации», — рассказал Маркс.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден решил не менять политику государства по отношению к «Северному потоку – 2» из-за Германии. По словам Маркса, Байдена попросили позволить завершить строительство газопровода, так как он важен для и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он отметил, что правительство Германии задержало подписание «неких документов» для полноценного запуска газопровода.

Политолог считает, что новые санкции больше похожи на «политический маневр» Байдена, который желает показать, что он «жесток с Россией».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Соединенных Штатов намерена ввести санкции против одной связанной с Россией компании и двух судов в связи с участием в реализации газопровода «Северный поток — 2».