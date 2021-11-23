Саакашвили заявил, что Грузия стала настоящим государством после его «революции роз»

Заключенный политик Михаил Саакашвили заявил, что что после «революции роз», по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство. Об этом он написал в своем Facebook.

«Революция роз» создана вами, народом и хочу напомнить, что до революции Грузия была территорией, а затем стала государством... Грузия была во тьме и расцвела», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что грузинский народ - особенный и не заслуживает «нищеты и тьмы».

Экс-президент Грузии добавил, что если бы он не верил в смелость своего народа, то не рисковал бы жизнью и не вернулся бы на родину. Саакашвили считает, что поколение «революции роз» тогда впервые смогло поступить в университеты без выплаты взяток, пройти учебу в других государствах за счет Грузии и жить свободно.

Ранее девушка Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила , что состояние здоровья политика, который сейчас проходит лечение в военном госпитале после голодовки, подорвано из-за нечеловеческого обращения с ним в тюрьме.

Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Там его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку практически сразу с момента задержания. Врачи и адвокаты политика последовательно информировали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был переведен в тюремную больницу.