В Раде заявили, что власти Украины пугают людей заявлениями о нападении России

Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что власти пугают людей заявлениями о том, что Россия планирует напасть на Украину, таким образом скрывая другие проблемы в стране. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул, что ситуация, которая наблюдалась в предыдущей власти страны, практически полностью перекочевала в текущую.

«Вот у нас был такой секретарь СНБО (Александр) Турчинов. Вот я помню, он каждую неделю приходил в парламент с каким-то законом и говорил: «Вот если вы этого не примете, мы безоружны перед русскими, вот они завтра нападают»… При этом прятались все проблемы, связанные с кражами в спецэкспорте, Укроборонпроме и так далее. Как только возникала какая-то проблема: «Вот, на нас завтра нападут». И при чем здесь тарифы, газ - это уже вторично. Вот нападут, не дай бог, это самое главное. Просто реально пугают людей», — отметил Бойко.

Ранее в Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».