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Путин и премьер Италии обсудили кризис на границах Белоруссии

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, передает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, обе стороны подробно обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.

«Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами», — сказано в сообщении.

Также во время общения политики подняли тему конфликта на Украине. Путин, в частности отметил, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

«Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных минским «Комплексом мер» вооружений», — говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссо заявила о том, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой несут белорусские власти.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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Проблемы с мигрантами
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