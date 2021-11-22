Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кулеба заявил об нежелании Украины проводить военную кампанию на Донбассе 17:11
Девушка Саакашвили заявила о нечеловеческом обращении с ним в тюрьме 17:10
Игнатьев о выборах главы РПЛ: такие люди приходят в футбол, чтобы зарабатывать... 17:09
УАЗ «Патриот» вызвал ажиотаж в США 17:05
Въехавший в толпу людей на празднике в США пытался бежать с места... 17:02
В Кишиневе мужчина попытался обстрелять здание мэрии из лука 16:59
Швейцарские ученые выяснили, зачем целуются муравьи-древоточцы 16:58
Прилучный рассказал о перенесенных на лице операциях 16:55
В нескольких регионах ХМАО ввели обязательную самоизоляцию для непривитых 16:54
Водитель автобуса в Воронеже вытолкнул женщину из салона из-за отсутствия маски 16:53

СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших от польских силовиков на границе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
БелТА

Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 132 беженца, включая 20 детей, признаны потерпевшими из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской границы. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА» в Telegram-канале.

«Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них – дети», — говорится в сообщении.

Гора уточнил, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания, а также другие повреждения.

По его словам, Минск запросит Варшаву о правовой помощи по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев.

Ранее в Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома сообщили, что из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе были госпитализированы около ста мигрантов.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть