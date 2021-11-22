СК Белоруссии заявил о 132 пострадавших от польских силовиков на границе

Глава СК Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 132 беженца, включая 20 детей, признаны потерпевшими из-за применения спецсредств польскими силовиками во время попытки прорыва белорусско-польской границы. Об этом сообщает белорусское агентство «БелТА» в Telegram-канале.

«Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них – дети», — говорится в сообщении.

Гора уточнил, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания, а также другие повреждения.

По его словам, Минск запросит Варшаву о правовой помощи по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев.

Ранее в Главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома сообщили, что из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе были госпитализированы около ста мигрантов.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.