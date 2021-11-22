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В Службе внешней разведки России сравнили нынешнюю Украину с Грузией в 2008 году

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Министерство обороны Украины

Текущая ситуация на Украине похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, сообщается в заявлении, распространенном пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, передает «Интерфакс».

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — говорится в заявлении СВР.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Ранее в Кремле оценили сообщения в СМИ о подготовке военной операции против Украины.

Весной 2008 года Грузия потеряла пять БПЛА. Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, заявил, что они были сбиты российскими ВВС. Затем он обвинил Россию в международной агрессии и бомбардировке территории Грузии. Россия же обвинила Грузию в подготовке агрессии против Абхазии и увеличила численность своих миротворцев.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в столицу южной Осетии, Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России. Конфликт между Россией и Грузией длился пять дней — российская сторона тогда потеряла 67 человек, с грузинской стороны было 170 погибших.

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