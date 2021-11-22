В КПРФ назвали «здравой» идею запретить упоминать национальность преступников в СМИ

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что позиция фракции по поводу законопроекта о запрете упоминания национальности преступников в публикациях СМИ еще не выработана, однако лично депутат считает инициативу «здравой».

«Сегодня утром об этом стали говорить, поэтому с самим текстом законопроекта мы ознакомимся, посмотрим. Фракция у нас будет во вторник. Я имею в виду, если будет в повестке в ближайшее время, то мы выработаем свою позицию. Я могу свою точку зрения сказать. Действительно, особые перегибы в публикациях СМИ в отношении национальности присутствуют. Преступность не имеет национальности, в любом случае, это преступник», — сказал он.

Ющенко подчеркнул, что СМИ зачастую ошибочно приписывают совершенное преступление представителям кавказских национальностей. По мнению депутата, такая тенденция может быть очень опасна и деструктивна в многонациональной стране.

«Что касается преступности, тем более, мы знаем, как работают СМИ и всякого рода Telegram-каналы, которые в основном манипулируют, то в многонациональной стране такая манипуляция очень опасна. Поэтому преступник есть преступник. Он может быть уроженец той или иной области, он может быть уроженец Владивостока, республик Северного Кавказа, центральной России, кем угодно, но в данном случае он преступник. Точнее, не преступник, а подозреваемый в преступлении, потому что преступником может назвать только суд. Но зачастую в наших СМИ ошибочно наперед представляют преимущественно представителей кавказских национальностей, других национальностей в республиках. На мой взгляд, это достаточно опасная тенденция, которая в многонациональной стране может вести большую деструктивную роль. Поэтому мы ознакомимся внимательно с этим законопроектом. Не исключаю, что там могут быть какие-то изменения и поправки, уточнения, но в целом, концепция, на мой взгляд, здравая», — пояснил он.

Ранее парламент Чеченской республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Решение внести соответствующий законопроект в Госдуму чеченский парламент принял 11 ноября. Автор документа — председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов — предложил установить административную ответственность за распространение сведений о национальности и вероисповедании преступника.

В парламенте Чечни считают, что установление запрета обусловлено «необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира» на территории России.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, который в 2012 году предлагал ввести законодательные ограничения на упоминание национальности в СМИ, рассказал, что тогда дело до закона так и не дошло