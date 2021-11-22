Bloomberg: в США считают, что Россия планирует нападение на Украину в начале 2022 года

Разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, на минувшей неделе Вашингтон поделился с партнерами в Европе разведывательными данными, в том числе картами, на которых показано якобы наращивание российского военного контингента и артиллерии для подготовки к так называемой войне с Украиной. Предполагается, что в этой «операции» примут участие около 100 тысяч солдат, подготовленных «к потенциально длительной оккупации».

Как утверждает агентство, порядка половины тактических групп уже заняли свои позиции, военных будет поддерживать авиация. В статье также говорится, что российское руководство призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». Они якобы будут обеспечивать безопасность территории на более позднем этапе.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.

До этого телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Они заявили, что нападение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.

При этом газета The New York Times (NYT) утверждала, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.