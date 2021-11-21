Врач заявил, что Саакашвили понадобится помощь психиатра

Бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили во время прохождения лечения потребуется помощь психиатра и психолога. Об этом проинформировал его личный врач Николоз Кипшидзе, слова которого приводит «Интерфакс».

Медик также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для того, чтобы они смогли оценить состояние политика.

«Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», — так Кипшидзе охарактеризовал состояние своего пациента.

Саакашвили задержали на территории Грузии 1 октября. Там его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку практически сразу с момента задержания. Врачи и адвокаты политика последовательно информировали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был переведен в тюремную больницу.

Личный врач Кипшидзе также обратил внимание на то, что политика следует лечить на свободе, а не в тюремных условиях.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.