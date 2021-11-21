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Секретарь СНБО Данилов объяснил, почему Россия «пытается обострить ситуацию в регионе»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах, пишет издание «Украинская правда».

«Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров», — сказал он в ходе встречи с делегацией Сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности.

Данилов также поблагодарил американскую сторону за оказанную помощь, в частности, в военной сфере. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на Украине и в мире. Секретарь СНБО подчеркнул, что «Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ».

Ранее сообщалось, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Они заявили, что нападение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.

Американские власти при этом готовят для России политические последствия в случае нападения. Так, глава комитета сената США по международным делам Роберт Менендес внес на рассмотрение пакет санкций, которые будут введены против России в случае вторжения на Украину.

Что касается России, то Москва признает целостность территории Украины и не намерена ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что никто в официальном плане не подвергает ее сомнению.

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