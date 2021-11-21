Протестующие в Киеве выдвинули Зеленскому ультиматум

Протестующие на Майдане в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием в течение десяти дней уволить главу его администрации Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Юлия Витязева.

В случае, если Ермак не будет уволен в указанные сроки, то протестующие грозятся устроить 1 декабря масштабный протест.

Как уточнила Витязева, причиной протестных акций стали события 2020 года, когда в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба сообщал, что операция по их задержанию украинской стороной была перенесена по указанию Зеленского и была передана спецслужбам именно Ермаком.

Ранее сообщалось, что неизвестные националисты зажгли на Майдане в центре Киева файеры и вывесили баннер с изображением президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. На баннере написано: «Их ложь унижает, защитим наше достоинство».