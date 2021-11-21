Премьер Латвии заявил о сближении стран ЕС на фоне миграционного кризиса

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе совместной пресс-конференции в Риге с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе привел к сближению стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Если у руководства Белоруссии, у режима была мысль каким-то образом дестабилизировать и раздробить Европу, то это не удалось. Фактически мы наблюдаем, что происходит противоположный процесс — Европа сближается, и сотрудничество стран Балтии с Польшей, которое всегда было хорошим, сейчас стало превосходным», — сказал он.

Кариньш выразил мнение, что единственным решением миграционного кризиса может стать содействие со стороны ООН в том, чтобы помочь мигрантам вернуться домой.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что «абсолютно возможно», что его силы помогли мигрантам проникнуть в Польшу, но исключил, что мигрантов пригласили.