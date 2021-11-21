Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В центре Гамалеи рассказали о наработках на случай снижения эффективности... 21:08
Карпин ответил на вопрос о своей отставке из сборной России 20:59
Актриса Сальма Хайек удостоилась звезды на голливудской Аллее славы 20:53
Российский теннисист Медведев проиграл Звереву в финале Итогового чемпионата ATP 20:53
В Совбезе заявили о необходимости карантинных полос вдоль границы России 20:48
Под Ростовом дети в приемной семье погибли от отравления неизвестным веществом 20:43
Алекс Фергюсон назвал своего кандидата на пост главного тренера «Манчестер... 20:39
Другу Нурмагомедова грозит до 10 лет тюрьмы 20:32
В Германии обвинили ультраправых в ложном переводе важнейшего приказа Сталина 20:31
Замглавы Центра имени Гамалеи назвал сроки для ревакцинации 20:18

Премьер Латвии заявил о сближении стран ЕС на фоне миграционного кризиса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в ходе совместной пресс-конференции в Риге с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе привел к сближению стран Евросоюза, сообщает ТАСС.

«Если у руководства Белоруссии, у режима была мысль каким-то образом дестабилизировать и раздробить Европу, то это не удалось. Фактически мы наблюдаем, что происходит противоположный процесс — Европа сближается, и сотрудничество стран Балтии с Польшей, которое всегда было хорошим, сейчас стало превосходным», — сказал он.

Кариньш выразил мнение, что единственным решением миграционного кризиса может стать содействие со стороны ООН в том, чтобы помочь мигрантам вернуться домой.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что «абсолютно возможно», что его силы помогли мигрантам проникнуть в Польшу, но исключил, что мигрантов пригласили.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть