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Политолог Бальбек увидел «мошенничество» в заявлении Киева о «военном вторжении» РФ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Москва якобы готовит военное вторжение на Украину. Об этом пишет RT.

Ранее Буданов оценил «сроки военного вторжения» России в Украину. По его словам, якобы готовясь к военной операции, Россия осуществляет «серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться». в связи с «угрозой» Киев также попросил у США больше военной помощи.

«Ради этого... все и происходит на Украине: дайте больше денег, больше оружия, больше преференций, мы же «защищаем» вас от России, так что не скупитесь и раскрывайте кошельки для защитников западной цивилизации», — заявил политолог.

По его словам, в Европе давно поняли, что эта схема — «мошенническая».

Он заключил, что среднему украинскому силовику такая схема покажется «идеальной для выкачивания западной помощи».

Ранее сообщалось, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Они заявили, что нападение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада.

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