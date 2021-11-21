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Саакашвили призвал США ввести санкции против властей Грузии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал США ввести санкции против грузинских властей, обвиняя их в нарушении прав человека. Об этом политик написал в своем письме международному изданию Politico.

«США должны открыто осудить грузинские власти за их попытки подорвать демократию. Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с законом Магнитского. В пятницу группа европейских парламентариев призвала ЕС рассмотреть индивидуальные санкции в отношении лиц, ответственных за мое «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» в тюрьме», — написал Саакашвили.

По его словам, мирная «революция роз» 2003 года имела своей целью привести страну к демократическим реформам, искоренению коррупции и интеграции в евроатлантическую семью. Однако, подчеркивает он, в последние несколько лет правящая партия «Грузинская мечта» изменила этот курс. Политик обвиняет ее в консолидации контроля над судебной системой и многими СМИ, а также в росте коррупции, манипуляции выборами и подталкиванию государства «к более тесному взаимодействию с путинской Россией».

«Сегодня государственные учреждения Грузии, включая судебные органы, правоохранительные органы и службы государственной безопасности, почти исключительно обслуживают интересы небольшого клана, связанного с правящей партией, в ущерб верховенству закона», — утверждает Саакашвили.

Накануне экс-президент Грузии завершил голодовку, которая длилась 50 дней. Его доставили на реанимобиле в Горийский военный госпиталь на востоке страны — там политик пройдет лечение после продолжительной голодовки. Во время транспортировки Саакашвили сопровождали личный врач Николоз Кипшидзе и медики тюремной больницы, рядом также была мать политика Гиули Аласания.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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