В Польше заявили об уменьшении числа мигрантов на границе

В погранслужбе Польши сообщили, что число мигрантов на белорусско-польской границе уменьшилось, сообщает Reuters.

Уточняется, что 19 ноября, было зафиксировано 195 попыток пресечь границу, 18 ноября — 250, тогда как в днем ранее, 17 ноября, 500 мигрантов пытались прорваться через границу. При этом в Варшаве считают, что миграционный кризис еще далек от завершения.

«Вчера было несколько попыток насильственного перехода границы. Самая большая группа состояла примерно из 200 иностранцев, остальные — из десятков человек», — говорится в сообщении погранслужбы.

В ведомстве отметили, что иностранцы были агрессивны — бросали камни и петарды.

Ранее сообщалось, что польские силовики пытались насильно выдворить на белорусскую территорию 12 групп мигрантов, свыше 350 человек.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.