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Политологи Баширов и Абзалов оценили статью Суркова о «дестабилизации» России

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РИА «Новости»

Политолог Марат Баширов и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова прокомментировали статью бывшего помощника президента России Владислава Суркова о политической дестабилизации России. Слова экспертов приводит РИА «Новости».

«Суть статьи Суркова в том, что социальная энтропия, она всегда присутствует, но для того, чтобы у вас было стабильное государство, вам нужно, чтобы это как бы эта энтропия, она в конечном итоге кристаллизовалась вне границ государства», — сказал Баширов.

Политолог добавил, что России для предотвращения внутренних потрясений нужно искать варианты для перемещения этой энтропии на внешние контуры. По его словам, Сурков говорит не о том, что надо разделить мир, а о том, чтобы договориться с сильными игроками.

Абзалов согласен, что сегодня в России присутствует обострение, но до 1980-х и 1990-х еще далеко. «Мир очень сильно изменился, главное, чтобы люди изменились вместе с ним. Особенно люди, которые занимаются государственным управлением», — считает эксперт.

20 ноября вышла колонка Суркова, получившая название «Куда делся хаос? Распаковка стабильности».

В ней он рассуждал о социальной дестабилизации в стране на рубеже XX и XXI веков.

Как считает Сурков, общество похоже на замкнутую систему, где всегда повышается уровень хаоса, а вместе с ним и риск «неконтролируемых выбросов гражданского напряжения». Тем не менее в 90-х — начале 00-х годов РФ удалось сдержать нарастающий хаос, уверен он.

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