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Порошенко призвал не бояться Путина

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РИА «Новости»

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал не бояться президента России Владимира Путина и рассказал о реальной угрозе российского вторжения на Украину. Об этом он рассказал изданию The Globe and Mail.

«Не бойтесь Путина. Действуйте решительно против него, потому что только совместные решительные действия могут принести эффективные результаты. Пожалуйста, не верьте Путину, потому что ничего, что он обещал за последние семь, восемь, девять лет, не произошло », — сказал Порошенко.

По его словам, наращивание российских войск возле границы с Украиной — это испытания для Запада со стороны Путина. Порошенко призвал не преуменьшать вероятность российского вторжения на территорию Украины.

По его словам, никто не думал о захвате Крыма Россией в 2014 году и о спонсировании Москвы конфликта на востоке Украины, который продолжается до сих пор. «Любой, кто думает, что это невозможно… Что ж, в 2014 году у нас происходило то же самое», — сказал экс-президент.

Ранее Порошенко потребовал срочно развернуть войска Украины на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.

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