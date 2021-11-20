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В МИД Польши обвинили Россию и Белоруссию в «гибридных операциях» против ЕС

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Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter

Россия и Белоруссия ведут информационную кампанию против ЕС и Польши в ситуации в мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом заявил газете Die Welt заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Я прямо говорю, мы имеем дело не с миграционным кризисом. Это «гибридная операция» против Польши и ЕС <...> [Президент Белоруссии] Александр Лукашенко использует людей из различных стран, доставляет их к нашей границе, дает им указания, снабжает их инструментами, камнями и гранатами. Эти люди прибывают в Белоруссию по действительным визам и с одобрения Минска», — заявил польский дипломат.

По его словам, Белоруссия ставит своей целью выставить Польшу «бесчеловечной страной», которая является «виновницей миграционного кризиса». При этом, заявил он, его страна отправила конвои с гуманитарной помощью в Белоруссию, но Минск якобы отказался от нее. Ситуацию на границе с Белоруссией Пшидач назвал «динамичной».

«Мы имеем дело с агрессивными группами мигрантов и белорусскими подразделениями, которые побуждают их к попыткам штурма границы и другим провокациям <...> Там очень опасно для всех», — сказал замминистра.

Белоруссия, со своей стороны, заявила, что Польша намеренно обостряет отношения со страной, и что власти страны проиграли в ситуации на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии начался летом текущего года после того, как белорусское правительство ослабило контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Вблизи белорусской границы при этом продолжают находиться три группы беженцев.

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Проблемы с мигрантами
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