Писатель Кралюк включил два региона России в состав Украины

Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» две статьи, в которых причислил Ростовскую область и Краснодарский край к территории Украины.

По его словам, к России отошло немало украинских территорий, в том числе так называемая Стародубщина, расположенная в Брянской области России, а также Кубань, которые с приходом к власти большевиков были насильно русифицированы. После 1991 года, согласно его мнению, руководство России привлекло жителей Дона деньгами.

«Российское руководство в очередной раз сумело «приручить» казаков Дона. Эти казаки даже участвовали в российско-украинской войне, которая ведется с 2014 года. К сожалению. В действительности, Донщина, где проживало и проживает немало украинцев, должна была бы заинтересовать Украину», — написал он.

Ранее бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль заявил, что некоторые регионы Украины могут перейти в состав России. В частности, «Новороссия» — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

О так называемом проекте «Новороссия» начали говорить в 2014 году, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики решили создать конфедерацию, или Союз народных республик. Но обсуждение этого проекта было приостановлено в 2015 году, так как Минские соглашения, которые подписали ДНР и ЛНР с Украиной, не предполагают создание Новороссии.

Что касается России, то Москва признает целостность территории Украины и не намерена ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что никто в официальном плане не подвергает ее сомнению.