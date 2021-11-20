Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МИД Польши обвинили Россию и Белоруссию в «гибридных операциях» против ЕС 22:01
Владелец «Спартака» Федун пообедал с будущим тренером московского клуба 21:47
В Минтруде прояснили, нужно ли учитывать выигрыш в лотерею при выплате... 21:46
Собчак высказалась о женщинах «трудной судьбы» с Рублевки 21:35
Стало известно о будущем Витории в «Спартаке» после поражения от... 21:35
В Новой Москве пьяный водитель «Газели» сбил мать с двумя детьми 21:19
«ПСЖ» одержал победу над «Нантом» благодаря первому голу... 21:09
«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» 20:58
Экс-игрок «Спартака» высказался о конфликте Карпина и Дзюбы 20:50
После слов о российском Крыме Кулеба разъяснил президенту Болгарии, что такое драма 20:49

Писатель Кралюк включил два региона России в состав Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» две статьи, в которых причислил Ростовскую область и Краснодарский край к территории Украины.

По его словам, к России отошло немало украинских территорий, в том числе так называемая Стародубщина, расположенная в Брянской области России, а также Кубань, которые с приходом к власти большевиков были насильно русифицированы. После 1991 года, согласно его мнению, руководство России привлекло жителей Дона деньгами.

«Российское руководство в очередной раз сумело «приручить» казаков Дона. Эти казаки даже участвовали в российско-украинской войне, которая ведется с 2014 года. К сожалению. В действительности, Донщина, где проживало и проживает немало украинцев, должна была бы заинтересовать Украину», — написал он.

Ранее бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль заявил, что некоторые регионы Украины могут перейти в состав России. В частности, «Новороссия» — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.

О так называемом проекте «Новороссия» начали говорить в 2014 году, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики решили создать конфедерацию, или Союз народных республик. Но обсуждение этого проекта было приостановлено в 2015 году, так как Минские соглашения, которые подписали ДНР и ЛНР с Украиной, не предполагают создание Новороссии.

Что касается России, то Москва признает целостность территории Украины и не намерена ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что никто в официальном плане не подвергает ее сомнению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть