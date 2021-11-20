Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт Орджония рассказал о мошеннических схемах, связанных со счетчиками воды 03:45
Защитник «Зенита» Ракицкий высказался о тех, кто освистывает Дзюбу 03:33
Российские фигуристы выиграли Warsaw Cup 03:14
В МВД назвали самое частое преступление в РФ в этом году 03:12
В сенате США предложили антироссийские санкции на случай вторжения... 03:09
Хирург Шестаков рассказал о возможных последствиях ожогов Хлебниковой 02:58
На Украине повысят тарифы на газ для некоторых категорий потребителей 02:54
Супруга Зобнина пошутила о желании хавбека «Спартака» уменьшить зарплату 02:54
WSJ: иранские хакеры взломали крупное американское издательство 02:48
«Зенит» выиграл первый круг РПЛ 02:41

Белый дом поддержал выпускницу МГУ Омарову, заподозренную в симпатиях к коммунизму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Saule Omarova/Twitter

Администрация США выразила надежду, что Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердит уроженку Казахстана и выпускницу МГУ Сауле Омарову на пост главы Управления валютного контроля американского Минфина. Об этом в ходе брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее американские сенаторы-республиканцы раскритиковали Омарову на слушаниях по рассмотрению ее кандидатуры. Во время слушаний сенатор Джон Кеннеди спросил женщину, как к ней можно обращаться — «профессор или товарищ» — и вышла ли она из организации «молодых коммунистов», очевидно имея в виду комсомол. Омарова заявила, что родилась и выросла в СССР и все в этой стране были членами комсомола. Ответ не устроил сенаторов, и Кеннеди попросил ее поискать в своем архиве копии письма о выходе из комсомола. Омарова же подчеркнула, что не является коммунисткой, а считает себя «американкой». Другой республиканец комитета Патрик Туми заявил, что она продвигала «радикальные» социалистические идеи. Он назвал «тревожным и пугающим» назначение кандидата с подобными взглядами на должность руководителя управления валютного контроля Минфина.

«Я видела некоторые из этих комментариев. Мне также понравился отпор, который дала сенатор Элизабет Уоррен [демократка от Массачусетса]. Возможно, на нее нам следует указать в качестве нашего ответа. Я скажу, что президент выдвинул ее [Омарову] на этот пост, потому что она необычайно квалифицирована. <...> Конечно, мы надеемся, что ее утвердят», — заявила Псаки.

Как отметила представитель Белого дома, вашингтонская администрация считает, что Омарова сможет эффективно себя проявить в должности руководителя Управления валютного контроля.

Омарова является профессором Корнельского университета. 2 ноября президент США Джо Байден выдвинул ее на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США, под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что американская финансовая элита сплотилась против выдвижения Омаровой из-за ее радикальных левых взглядов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть