Белый дом поддержал выпускницу МГУ Омарову, заподозренную в симпатиях к коммунизму

Администрация США выразила надежду, что Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердит уроженку Казахстана и выпускницу МГУ Сауле Омарову на пост главы Управления валютного контроля американского Минфина. Об этом в ходе брифинга сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее американские сенаторы-республиканцы раскритиковали Омарову на слушаниях по рассмотрению ее кандидатуры. Во время слушаний сенатор Джон Кеннеди спросил женщину, как к ней можно обращаться — «профессор или товарищ» — и вышла ли она из организации «молодых коммунистов», очевидно имея в виду комсомол. Омарова заявила, что родилась и выросла в СССР и все в этой стране были членами комсомола. Ответ не устроил сенаторов, и Кеннеди попросил ее поискать в своем архиве копии письма о выходе из комсомола. Омарова же подчеркнула, что не является коммунисткой, а считает себя «американкой». Другой республиканец комитета Патрик Туми заявил, что она продвигала «радикальные» социалистические идеи. Он назвал «тревожным и пугающим» назначение кандидата с подобными взглядами на должность руководителя управления валютного контроля Минфина.

«Я видела некоторые из этих комментариев. Мне также понравился отпор, который дала сенатор Элизабет Уоррен [демократка от Массачусетса]. Возможно, на нее нам следует указать в качестве нашего ответа. Я скажу, что президент выдвинул ее [Омарову] на этот пост, потому что она необычайно квалифицирована. <...> Конечно, мы надеемся, что ее утвердят», — заявила Псаки.

Как отметила представитель Белого дома, вашингтонская администрация считает, что Омарова сможет эффективно себя проявить в должности руководителя Управления валютного контроля.

Омарова является профессором Корнельского университета. 2 ноября президент США Джо Байден выдвинул ее на пост главы Управления финансового контроля при Минфине США, под надзором которого находятся банки, работающие на территории страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что американская финансовая элита сплотилась против выдвижения Омаровой из-за ее радикальных левых взглядов.