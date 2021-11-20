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МИД РФ: афганцы из-за нехватки денег начали торговать детьми

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Rahmat Gul/AP

Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что афганские семьи на фоне охватившего страну экономического кризиса начали продавать детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что в Афганистане наблюдается острый дефицит топлива — «у несостоятельной части населения даже на дрова денег не хватает, они зачастую жгут пластиковые бутылки, чтобы согреться». По его словам, заморозка афганских вкладов в банках Соединенных Штатов и отключение от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT вызвали в стране гуманитарный кризис.

«Дело доходит до того, что есть уже много, к сожалению, случаев, когда мы читаем сообщения о том, что некоторые афганские семьи вынуждены своих детей продавать, дочерей, чтобы как-то выжить. Вот это одно из последствий», — рассказал Кабулов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва в ближайшее время отправит в Афганистан продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости.

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