Реанимобиль с Саакашвили покинул тюремную больницу и направился в военный госпиталь Гори

Реанимобиль с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили покинул тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси и направился в военный госпиталь города Гори. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир грузинского телеканала ТВ «Пирвели».

Саакашвили находится в сопровождении своего личного врача Николоза Кипшидзе, медиков тюремной больницы и его матери Гиули Аласания. Автоколонна также включает автомобили сотрудник МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

Ранее стало известно, что специалисты, посетившие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, выявили серьезное заболевание мозга, из-за чего у политика с большой вероятностью может развиться кома, которая может закончиться летальным исходом.