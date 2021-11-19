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Байден рассказал, как прошло его медобследование

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его первое медицинское обследование прошло «прекрасно». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — сказал он.

Ранее Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после процедуры колоноскопии, сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки в Twitter. По ее словам, Байден утром вернулся к выполнению обязанностей главы государства. Он пребывал в хорошем настроении, но еще останется в военно-медицинском центре Уолтера Рида, «пока не завершит свой обычный медосмотр».

Днем ранее Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, поскольку он вынужден был пройти в рамках планового медицинского обследования процедуру колоноскопии под анестезией. Ранее он уже проходил процедуру колоноскопии в 2002 и 2007 годах.

Белый дом пообещал опубликовать результаты обследования президента. Байден является самым возрастным президентом США. Некоторые республиканцы выразили мнение, что президент «непригоден для работы», напоминая, в частности, о его многочисленных оговорках, пишет The Independent. Так, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли предложила Байдену пройти «когнитивный тест».

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