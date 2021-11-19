Байден рассказал, как прошло его медобследование

Президент США Джо Байден заявил, что его первое медицинское обследование прошло «прекрасно». Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей», — сказал он.

Ранее Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после процедуры колоноскопии, сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки в Twitter. По ее словам, Байден утром вернулся к выполнению обязанностей главы государства. Он пребывал в хорошем настроении, но еще останется в военно-медицинском центре Уолтера Рида, «пока не завершит свой обычный медосмотр».

Днем ранее Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, поскольку он вынужден был пройти в рамках планового медицинского обследования процедуру колоноскопии под анестезией. Ранее он уже проходил процедуру колоноскопии в 2002 и 2007 годах.

Белый дом пообещал опубликовать результаты обследования президента. Байден является самым возрастным президентом США. Некоторые республиканцы выразили мнение, что президент «непригоден для работы», напоминая, в частности, о его многочисленных оговорках, пишет The Independent. Так, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли предложила Байдену пройти «когнитивный тест».