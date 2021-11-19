Захарова прокомментировала возможность непризнания выборов в США со стороны России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала возможность непризнания со стороны России результатов выборов в США.

По ее словам, при оценке тех или иных выборов в других странах Москва руководствуется фактами и реальностью, исходит из определенных критериев, на основе которых и принимаются решения. Захарова подчеркнула, что Россия направляет своих наблюдателей в составе международных миссий и в соответствии с приглашением других стран.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом говорится в их пресс-релизе.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов. Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

В МИД РФ назвали это вмешательством в дела суверенного государства.