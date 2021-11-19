Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Врачи рассказали, кто наиболее подвержен тромбозу при COVID-19 22:56
В Москве задержали более десятка мигрантов после флешмоба на машинах 22:53
Наставник «Зенита» отказался отвечать на вопрос о возможном вызове... 22:48
Тело предпринимателя нашли в Porsche на западе Москвы 22:40
В Москве задержан подозреваемый в убийстве адвоката Каракаева 22:30
В Белом доме приветствовали заявления Путина о Донбассе и отношениях США и... 22:28
Булыкин о хет-трике Дзюбы в ворота «Нижнего Новгорода»: он точно не... 22:27
Пропавшая китайская теннисистка выложила свежие снимки в соцсетях 22:20
Во Владимирской области обнаружили тела троих детей 22:16
Названа уязвимость авианосцев США, сделавшая их беспомощными против российских ракет 22:00

Захарова прокомментировала возможность непризнания выборов в США со стороны России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировала возможность непризнания со стороны России результатов выборов в США.

По ее словам, при оценке тех или иных выборов в других странах Москва руководствуется фактами и реальностью, исходит из определенных критериев, на основе которых и принимаются решения. Захарова подчеркнула, что Россия направляет своих наблюдателей в составе международных миссий и в соответствии с приглашением других стран.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом говорится в их пресс-релизе.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов. Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

В МИД РФ назвали это вмешательством в дела суверенного государства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть