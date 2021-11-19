В МИД РФ назвали вмешательством в суверенные дела идею не признавать выборы в России

Инициатива конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом в случае его участия в выборах 2024 года является вмешательством в дела суверенного государства. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю», — сказала она.

По мнению Захаровой, инициаторы этой идеи находятся в отрыве от реальности.

«То, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего. <...> Просто с каждым годом это становится все более и более заметно», — добавила она.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом говорится в их пресс-релизе.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов. Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.